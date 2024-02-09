Глава МВД Латвии заявил о росте рисков гибридных провокаций со стороны РФ
Латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что учитывая позицию Латвии по поддержке Украины, существуют риски проявления элементов гибридной войны, которые Россия может направить против Латвии, и эти риски провокаций растут.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.
На вопрос о возможности провокаций в день памяти латышских легионеров 16 марта политик ответил: "Я не хотел бы даже привязывать это к какой-то конкретной дате. Но я думаю, что вероятность провокаций растет с каждым днем. У нас последовательная установка: наше государство выступает за Украину и всегда ее поддерживает, держит планку высоко и на европейском уровне. Мы сделали ряд шагов – по-моему, это очевидно".
И хотя сейчас на восточной границе попытки незаконного проникновения почти равны нулю, Козловскис не считает, что так будет и дальше.
"Да, риски есть. И мы делаем все, чтобы превентивно их предотвратить. Но буду откровенен: риски существуют, они растут...Возможна реакция и элементы гибридной войны, которые Россия может использовать против Латвии, учитывая то, как мы идем вперед с такой политикой, которая совершенно точно для Кремля неприемлема", – заявил он.
Министр, впрочем, добавил, что в его распоряжении нет никакой информации о каких-либо конкретных рисках провокаций. В целом они не такие, чтобы становиться предметом забот оборонного ведомства.
"Мы обязательно проинформируем общество, если риски для каких-то мероприятий будут идентифицированы", – сказал Козловскис.
Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит прямой военной угрозы ни для одной страны-члена НАТО, но призвал к сдерживанию России.
В то же время командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.
Он также сказал, что в НАТО недооценили способности РФ производить снаряды и пополнять армию.