Глава МЗС Латвії наразі не бачить прямої військової загрози жодній країні НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що не бачить прямої військової загрози для жодної країни-члена НАТО, але закликав до стримування Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

"Зараз я не бачу прямої військової загрози для жодної країни НАТО, і є багато аргументів, які говорять про те, що такий сценарій дуже важко уявити", – зазначив Каріньш.

Втім, додав міністр, те, що такий сценарій важко уявити, не означає, що його не можуть спробувати реалізувати. Тому, закликав він, потрібно бути до цього готовим.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок (агресії) є безперспективним", – наголосив Каріньш.

Глава МЗС вважає, що РФ повинна зрозуміти, що для неї неможливо отримати будь-які здобутки в Європі без величезних втрат, і переконатися, що жодні здобутки не будуть можливими.

"Набагато дешевше і розумніше підтримувати Україну, зміцнюючи нашу власну оборону. Росію потрібно наштовхнути на цегляну стіну, і нею має бути рішучість та перевірені сили й засоби НАТО", – резюмує він.

Раніше Каріньш заявив, що попри агресію РФ проти України він не вважає неминучою велику війну в Європі.

Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше попередив, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.

Водночас командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.