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Шольц у США обговорив із сенаторами підтримку України

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П'ятниця, 9 лютого 2024, 12:20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із сенаторами.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами очільника німецького уряду, Україна потребує всілякої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США з обох партій", – зазначив Шольц.

Перед своїм візитом до США канцлер Німеччини опублікував колонку у виданні The Wall Street Journal, у якій застеріг від перемоги РФ в Україні та закликав зберігати підтримку Києва.

Шольц відбув до Вашингтона в четвер, а в п'ятницю проведе переговори з президентом Джо Байденом.

Напередодні Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Деталі дивіться у новому відео "ЄвроПравди".

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