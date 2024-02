Шольц у США обговорив із сенаторами підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із сенаторами.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами очільника німецького уряду, Україна потребує всілякої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU