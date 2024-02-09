Шольц у США обговорив із сенаторами підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із сенаторами.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами очільника німецького уряду, Україна потребує всілякої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU February 9, 2024

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США з обох партій", – зазначив Шольц.

Перед своїм візитом до США канцлер Німеччини опублікував колонку у виданні The Wall Street Journal, у якій застеріг від перемоги РФ в Україні та закликав зберігати підтримку Києва.

Шольц відбув до Вашингтона в четвер, а в п'ятницю проведе переговори з президентом Джо Байденом.

Напередодні Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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