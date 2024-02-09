Норвегія планує надати Україні більше NASAMS

Уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у виробника більше пускових установок та центрів управління вогнем систем ППО NASAMS, щоб передати їх, зокрема, Україні.

Про це норвезький уряд повідомив 9 лютого на своєму сайті, пише "Європейська правда".

"Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні", – йдеться у повідомленні.

Інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 млн євро.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", – прокоментував міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

У той же час міністр непокоїться тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.

Скільки обладнання із нового замовлення може надійти в Україну, не уточнено.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Збройні Сили України отримали дві пускові установки для NASAMS, придбані Литвою.

Влітку Норвегія оголосила про передачу Україні пакета підтримки NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами.