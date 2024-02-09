Литва може анулювати візи нелегальних перевізників до Білорусі

Вільнюс може позбавити віз нелегальних водіїв, які перевозять пасажирів до Білорусі та з Білорусі до Литви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми можемо говорити про анулювання віз для водіїв, якщо побачимо, що випадки повторюються", – заявив керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (НЦУКС) Вілмантас Віткаускас.

Він додав, що нелегальних перевізників виявляють, а скорочувати перевірки не планують.

Своєю чергою, керівник адміністрації транспортної безпеки Литви Генюс Лукошюс зазначив, що за останні пів року було перевірено понад 60 автобусів, що перевозять людей до Білорусі, і "лише одиниці обійшлися без порушень".

"Із 64 перевірок було виявлено 25 випадків, коли в автобусів не було необхідного дозволу на поїздку", – уточнив він.

На сьогодні порушення правил перевезення пасажирів у Литві обкладається штрафами від 2,5 тисяч євро до 3 тисяч євро, а повторне порушення – штрафами від 3 тисяч до 3,5 тисяч євро.

Вільнюс збирається скоротити кількість дозволів на міжнародні пасажирські перевезення з Білоруссю приблизно на 50% через зростання кількості людей, які перетинають кордон.

Раніше повідомляли, що комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні і вжити заходів для скорочення поїздок між двома країнами.

Загалом чотири КПП на кордоні з Білоруссю нині залишаються відкритими після того, як Литва закрила два пункти пропуску в серпні минулого року.

Нагадаємо, на початку лютого уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.