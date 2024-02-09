В Финляндии в понедельник остановится железнодорожное движение из-за забастовки

Из-за забастовки профсоюза финских железнодорожников в понедельник, 12 февраля, движение поездов на территории страны почти полностью остановится.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Транспортный центр Finntraffic объявил, что 12 февраля, в день забастовки профсоюза железнодорожников RAU, отменят все поезда дальнего следования, и дневные, и ночные, и пригородные электрички.

Накануне забастовки железная дорога будет работать в обычном режиме. 13 февраля, начиная с утра, рейсы также будут курсировать по графику, хотя отдельные поезда могут быть отменены.

Кроме железнодорожников, бастовать будут и работники нескольких других сфер, в частности, дошкольного образования, логистики, энергетики.

Недавно перед этим в январе в стране проходила крупная забастовка различных отраслей транспорта, из-за нее пришлось отменить сотни рейсов в том числе авиакомпании Finnair.

Многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.