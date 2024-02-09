Шольц пожартував про свого двійника у США
П'ятниця, 9 лютого 2024, 17:54
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США пожартував зі своєї схожості з американським сенатором Крісом Кунсом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Кунс і Шольц дуже схожі один на одного – від стрижок до посмішок. Тож політики, наголосивши на цьому, зробили фото на згадку. "Приємно знову бачити свого двійника", – прокоментував жартома Шольц фотографію, яку опублікував у Twitter (Х).
Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
Сенатор Кріс Кунс у своєму Twitter теж виклав фото з канцлером і написав німецькою: "Хто є хто?".
Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024
Це не перша зустріч політиків. Вони зустрічалися ще в листопаді 2021 року, повідомляє Spiegel. Вже тоді схожість між ними викликала жарти.
Шольц під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із сенаторами, щоб обговорити з ними підтримку України.
Перед своїм візитом до США канцлер Німеччини опублікував колонку у виданні The Wall Street Journal, у якій застеріг від перемоги РФ в Україні та закликав зберігати підтримку Києва.