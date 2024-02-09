Шольц пожартував про свого двійника у США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США пожартував зі своєї схожості з американським сенатором Крісом Кунсом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кунс і Шольц дуже схожі один на одного – від стрижок до посмішок. Тож політики, наголосивши на цьому, зробили фото на згадку. "Приємно знову бачити свого двійника", – прокоментував жартома Шольц фотографію, яку опублікував у Twitter (Х).

Сенатор Кріс Кунс у своєму Twitter теж виклав фото з канцлером і написав німецькою: "Хто є хто?".

Це не перша зустріч політиків. Вони зустрічалися ще в листопаді 2021 року, повідомляє Spiegel. Вже тоді схожість між ними викликала жарти.

Шольц під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із сенаторами, щоб обговорити з ними підтримку України.

Перед своїм візитом до США канцлер Німеччини опублікував колонку у виданні The Wall Street Journal, у якій застеріг від перемоги РФ в Україні та закликав зберігати підтримку Києва.