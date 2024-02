Шольц пожартував про свого двійника у США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США пожартував зі своєї схожості з американським сенатором Крісом Кунсом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кунс і Шольц дуже схожі один на одного – від стрижок до посмішок. Тож політики, наголосивши на цьому, зробили фото на згадку. "Приємно знову бачити свого двійника", – прокоментував жартома Шольц фотографію, яку опублікував у Twitter (Х).

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4