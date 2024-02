Шольц пошутил о своем двойнике в США

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США пошутил над своей схожестью с американским сенатором Крисом Кунсом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кунс и Шольц очень похожи друг на друга – от причесок до улыбок. Поэтому политики, отметив это, сделали фото на память. "Приятно снова видеть своего двойника", – прокомментировал в шутку Шольц фотографию, которую опубликовал в Twitter (Х).

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4