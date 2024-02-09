Шольц пошутил о своем двойнике в США

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США пошутил над своей схожестью с американским сенатором Крисом Кунсом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кунс и Шольц очень похожи друг на друга – от причесок до улыбок. Поэтому политики, отметив это, сделали фото на память. "Приятно снова видеть своего двойника", – прокомментировал в шутку Шольц фотографию, которую опубликовал в Twitter (Х).

Сенатор Крис Кунс в своем Twitter тоже выложил фото с канцлером и написал по-немецки: "Кто есть кто?".

Это не первая встреча политиков. Они встречались еще в ноябре 2021 года, сообщает Spiegel. Уже тогда сходство между ними вызвало шутки.

Шольц во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с сенаторами, чтобы обсудить с ними поддержку Украины.

Перед своим визитом в США канцлер Германии опубликовал колонку в издании The Wall Street Journal, в которой предостерег от победы РФ в Украине и призвал сохранять поддержку Киева.