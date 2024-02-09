Шольц пошутил о своем двойнике в США
Пятница, 9 февраля 2024, 17:54
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США пошутил над своей схожестью с американским сенатором Крисом Кунсом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кунс и Шольц очень похожи друг на друга – от причесок до улыбок. Поэтому политики, отметив это, сделали фото на память. "Приятно снова видеть своего двойника", – прокомментировал в шутку Шольц фотографию, которую опубликовал в Twitter (Х).
Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
Сенатор Крис Кунс в своем Twitter тоже выложил фото с канцлером и написал по-немецки: "Кто есть кто?".
Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024
Это не первая встреча политиков. Они встречались еще в ноябре 2021 года, сообщает Spiegel. Уже тогда сходство между ними вызвало шутки.
Шольц во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с сенаторами, чтобы обсудить с ними поддержку Украины.
Перед своим визитом в США канцлер Германии опубликовал колонку в издании The Wall Street Journal, в которой предостерег от победы РФ в Украине и призвал сохранять поддержку Киева.