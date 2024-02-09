Укр Рус Eng

Франція готує план допомоги постраждалим культурним пам’яткам Одеси

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:18

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн після поїздки в Одесу розповів, що Париж допоможе з відновленням музеїв та пам’яток культури в Одесі, які постраждали внаслідок війни.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Гайльбронн зазначив, що в Одесі постраждали близько сотні об’єктів культурної спадщини, а також нагадав, що Одеса є містом-побратимом французького Марселя.  

"Заклади культури в Одесі вижили, але потребують підтримки міжнародних партнерів. Тут потрібні і фахівці для відновлення пошкодженого, і співпраця задля підвищення привабливості. Франція готує комплекс рішень, щоб відреагувати на ці нагальні потреби", – розповів він. 

Нагадаємо, в Італії восени почав роботу проєкт під егідою МЗС і Міністерства культури, що має сприяти відновленню постраждалих пам’яток культури в Україні. Одесу називають одним з його пріоритетів.

На початку жовтня Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ. Відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.