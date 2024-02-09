Франція готує план допомоги постраждалим культурним пам’яткам Одеси

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн після поїздки в Одесу розповів, що Париж допоможе з відновленням музеїв та пам’яток культури в Одесі, які постраждали внаслідок війни.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Гайльбронн зазначив, що в Одесі постраждали близько сотні об’єктів культурної спадщини, а також нагадав, що Одеса є містом-побратимом французького Марселя.

Cultural institutions of Odessa have survived. However, they need support from international partners 🌏. Needs of conservation professionals to restore what was damaged, more cooperation to boost attractivity. 🇲🇫 is now designing a set of solutions to meet those urgent needs! pic.twitter.com/xEOzOiDYXO February 9, 2024

"Заклади культури в Одесі вижили, але потребують підтримки міжнародних партнерів. Тут потрібні і фахівці для відновлення пошкодженого, і співпраця задля підвищення привабливості. Франція готує комплекс рішень, щоб відреагувати на ці нагальні потреби", – розповів він.

Нагадаємо, в Італії восени почав роботу проєкт під егідою МЗС і Міністерства культури, що має сприяти відновленню постраждалих пам’яток культури в Україні. Одесу називають одним з його пріоритетів.

На початку жовтня Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ. Відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.