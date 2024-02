Франция готовит план помощи пострадавшим культурным памятникам Одессы

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн после поездки в Одессу рассказал, что Париж поможет с восстановлением музеев и памятников культуры в Одессе, пострадавших в результате войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Гайльбронн отметил, что в Одессе пострадали около сотни объектов культурного наследия, а также напомнил, что Одесса является городом-побратимом французского Марселя.

Cultural institutions of Odessa have survived. However, they need support from international partners 🌏. Needs of conservation professionals to restore what was damaged, more cooperation to boost attractivity. 🇲🇫 is now designing a set of solutions to meet those urgent needs! pic.twitter.com/xEOzOiDYXO