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Франция готовит план помощи пострадавшим культурным памятникам Одессы

Пятница, 9 февраля 2024, 20:18

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн после поездки в Одессу рассказал, что Париж поможет с восстановлением музеев и памятников культуры в Одессе, пострадавших в результате войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Гайльбронн отметил, что в Одессе пострадали около сотни объектов культурного наследия, а также напомнил, что Одесса является городом-побратимом французского Марселя.

"Учреждения культуры в Одессе выжили, но нуждаются в поддержке международных партнеров. Здесь нужны и специалисты для восстановления поврежденного, и сотрудничество для повышения привлекательности. Франция готовит комплекс решений, чтобы отреагировать на эти насущные потребности", – рассказал он.

Напомним, в Италии осенью начал работу проект под эгидой МИД и Министерства культуры, который должен способствовать восстановлению пострадавших памятников культуры в Украине. Одессу называют одним из его приоритетов.

В начале октября Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара РФ. Восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы.

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