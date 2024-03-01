Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через скарги у Брюссель

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила главу фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон.

Про це Стефанішина заявила у коментарі "Європейській правді".

"Вважаю, проявом найвищого цинізму звернення до єврокомісара з питань розширення, фактично, із закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси", – заявила Стефанішина.

Вона відзначила, що "є певна дискусія" щодо ситуації з відрядженнями представників різних гілок влади в умовах воєнних обмежень, і "це не питання однієї-єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так".

Стефанішина наголосила, що вона – представниця уряду і не може оцінювати процедури у парламенті, але відзначила, що "цей лист показує найгірше у нашій політиці".

"Дуже показово, що ні автор, ніхто з його команди не хизується ним у соцмережах. Думаю, вони не очікували, що єврокомісар опублікує скріни. Тобто, припускаю, сподівалися приховати свою безпосередню роль у майбутніх негативних рішеннях по Україні. Це обурливо.

Ми, об’єднавшись, ухвалили справді історичні рішення, незважаючи на війну, рухалися швидко, вибиваючи аргументи всіх скептиків. Сьогодні виявилося, що є ті, хто готовий знецінити досягнення всієї країни заради свого інтересу", – заявила Стефанішина.

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

У листі містилось прохання до Варгеї звернутись до уряду України і, у разі відсутності відповіді, – порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.

За останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами, і ця тема привернула увагу ЗМІ.

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