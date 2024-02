Угорський єврокомісар каже, що Порошенко поскаржився йому на "дискримінацію опозиції"

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував листа від нібито лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який просить його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На фотографіях листа, нібито написаного Порошенком, стверджується, що він отримав попереднє запрошення на конференцію Європейської народної партії, що відбудеться в Бухаресті 6-7 березня, від її голови Манфреда Вебера.

На конференції Порошенко має "виступити перед високоповажною аудиторією щодо ситуації в Україні та ролі Європейської народної партії в посиленні підтримки нашої держави в ці непрості часи", йдеться в листі.

In a working democracy the opposition can’t be restricted. #Ukraine#Freedom#Fundamentalrights pic.twitter.com/jBFH8SZ6lr