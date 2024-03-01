У Німеччині солдат Бундесверу застрелив чотирьох людей

У німецькій Нижній Саксонії в ніч на п'ятницю солдат Бундесверу застрелив чотирьох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Поліція Ротенбурга та прокуратура Вердена заявили, що серед загиблих є дитина.

Місця злочину розташовані в населених пунктах Шессель і Ботель. Мотив убивства може бути пов’язаний зі стосунками підозрюваного.

За інформацією видання Bild, загиблими є колишня дівчина підозрюваного, дитина колишньої дівчини, новий партнер колишньої дівчини та його мати. Офіційно це ще не підтверджено.

За даними слідства, підозрюваний здався незабаром після смертельних пострілів і був затриманий поліцією.

Поліція продовжила працювати численними силами в постраждалих населених пунктах.

На залізничній станції Ротенбург, серед іншого, були розміщені служби екстреної допомоги з автоматами, а кілька будинків були оточені.

Прокуратура наразі не надала жодної інформації про те, чи належить зброя підозрюваного Бундесверу.

Нагадаємо, в лютому міністр оборони Німеччини виступив за зміну підходу до фінансування Бундесверу.