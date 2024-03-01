У Німеччині солдат Бундесверу застрелив чотирьох людей
У німецькій Нижній Саксонії в ніч на п'ятницю солдат Бундесверу застрелив чотирьох людей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.
Поліція Ротенбурга та прокуратура Вердена заявили, що серед загиблих є дитина.
Місця злочину розташовані в населених пунктах Шессель і Ботель. Мотив убивства може бути пов’язаний зі стосунками підозрюваного.
За інформацією видання Bild, загиблими є колишня дівчина підозрюваного, дитина колишньої дівчини, новий партнер колишньої дівчини та його мати. Офіційно це ще не підтверджено.
За даними слідства, підозрюваний здався незабаром після смертельних пострілів і був затриманий поліцією.
Поліція продовжила працювати численними силами в постраждалих населених пунктах.
На залізничній станції Ротенбург, серед іншого, були розміщені служби екстреної допомоги з автоматами, а кілька будинків були оточені.
Прокуратура наразі не надала жодної інформації про те, чи належить зброя підозрюваного Бундесверу.
Нагадаємо, в лютому міністр оборони Німеччини виступив за зміну підходу до фінансування Бундесверу.