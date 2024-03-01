В Германии солдат Бундесвера застрелил четырех человек

В немецкой Нижней Саксонии в ночь на пятницу солдат Бундесвера застрелил четырех человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Полиция Ротенбурга и прокуратура Вердена заявили, что среди погибших есть ребенок.

Места преступления расположены в населенных пунктах Шессель и Ботель. Мотив убийства может быть связан с личными отношениями подозреваемого.

По информации издания Bild, погибшими являются бывшая девушка подозреваемого, ребенок бывшей девушки, новый партнер бывшей девушки и его мать. Официально это еще не подтверждено.

По данным следствия, подозреваемый сдался вскоре после смертельных выстрелов и был задержан полицией.

Полиция продолжила работать многочисленными силами в пострадавших населенных пунктах.

На железнодорожной станции Ротенбург, среди прочего, были размещены службы экстренной помощи с автоматами, а несколько домов были оцеплены.

Прокуратура пока не предоставила никакой информации о том, принадлежит ли оружие подозреваемого Бундесверу.

Напомним, в феврале министр обороны Германии выступил за изменение подхода к финансированию Бундесвера.