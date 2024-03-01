Єврокомісія виділить додаткові 68 млн євро на допомогу палестинському населенню

Єврокомісія анонсувала додаткові 68 млн євро на гуманітарну допомогу для палестинського населення, а також повідомила, що перерахує вже обіцяні кошти Близькосхідному агентству ООН UNRWA.

Про це повідомили у пресслужбі 1 березня, пише "Європейська правда".

Єврокомісія вирішила виділити додаткові 68 млн євро на підтримку палестинського населення у всьому близькосхідному регіоні через міжнародні організації, як Червоний Хрест і Червоний Півмісяць.

Дана сума стане доповненням до 82 млн, які мають надати через Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA). Сукупна допомога ЄС для палестинців у 2024 році становитиме 150 млн євро.

Також Єврокомісія повідомила, що невдовзі почне виплачувати UNRWA 50 млн з обіцяних 82 млн, що було під питанням після публікації інформації, що окремі співробітники цього агентства могли бути учасниками нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Зазначають, що ЄК "взяла до уваги дії, вжиті ООН та зобов’язання, надані UNRWA". Зокрема, Єврокомісія привітала рішення про створення при ООН розслідування щодо звинувачень проти співробітників UNRWA та створення незалежної групи на чолі з колишньою главою МЗС Франції Катрін Колонна для оцінки, чи це агентство робить достатньо для забезпечення своєї нейтральності і реагування на проблеми. Також UNRWA погодилися на зовнішній аудит експертами, визначеними ЄС.

Нагадаємо, Франція закликала провести незалежне розслідування загибелі від ймовірного удару Ізраїлю палестинців у Газі, які у той момент очікували видачі гуманітарної допомоги.