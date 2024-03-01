Еврокомиссия выделит дополнительные 68 млн евро на помощь палестинскому населению

Еврокомиссия анонсировала дополнительные 68 млн евро на гуманитарную помощь для палестинского населения, а также сообщила, что перечислит уже обещанные средства Ближневосточному агентству ООН UNRWA.

Об этом сообщили в пресс-службе 1 марта, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия решила выделить дополнительные 68 млн евро на поддержку палестинского населения во всем ближневосточном регионе через международные организации, как Красный Крест и Красный Полумесяц.

Данная сумма станет дополнением к 82 млн, которые должны предоставить через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Совокупная помощь ЕС для палестинцев в 2024 году составит 150 млн евро.

Также Еврокомиссия сообщила, что вскоре начнет выплачивать UNRWA 50 млн из обещанных 82 млн, что было под вопросом после публикации информации, что отдельные сотрудники этого агентства могли быть участниками нападения на Израиль 7 октября.

Отмечается, что ЕК "приняла во внимание действия, предпринятые ООН и обязательства, предоставленные UNRWA". В частности, Еврокомиссия приветствовала решение о создании при ООН расследования по обвинениям против сотрудников UNRWA и создание независимой группы во главе с бывшей главой МИД Франции Катрин Колонна для оценки, делает ли это агентство достаточно для обеспечения своей нейтральности и реагирования на проблемы. Также UNRWA согласились на внешний аудит экспертами, определенными ЕС.

Напомним, Франция призвала провести независимое расследование гибели от вероятного удара Израиля палестинцев в Газе, которые в тот момент ожидали выдачи гуманитарной помощи.