Мелоні відвідає США для перемовин із Байденом

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у п’ятницю зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", про це інформує "Голос Америки".

Повідомляють, що питання допомоги України, яка відбивається від агресії Росії, напевне буде одним з повідних у переговорах між лідерами країн.

Напередодні візиту Мелоні офіційні представники Білого дому заявили, що вони не мають хороших відповідей для союзників щодо відновлення американської допомоги Києву внаслідок того, що відповідний проєкт застряг у Палаті представників через позицію республіканців, інформує AP.

"Я знову ж таки не можу заглянути у голови республіканців у Палаті представників, але очевидно, що це має очевидний вплив не лише на нашу національну безпеку, але й на безпеку союзників та партнерів у всьому світі", – заявила речниця Білого дому Олівія Далтон.

Як повідомлялось, раніше президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

Вона передбачає збереження рівня військової допомоги Україні на 2024 рік та співпрацю в різних секторах оборони.

Прем’єр-міністерка Італії, коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною, наголосила на необхідності продовжувати військову допомогу для Києва.