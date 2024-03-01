Мелони посетит США для переговоров с Байденом

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в пятницу встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует "Голос Америки".

Сообщается, что вопрос помощи Украине, которая отражается от агрессии России, наверняка будет одним из главных в переговорах между лидерами стран.

Накануне визита Мелони официальные представители Белого дома заявили, что у них нет хороших ответов для союзников по восстановлению американской помощи Киеву вследствие того, что соответствующий проект застрял в Палате представителей из-за позиции республиканцев, информирует AP.

"Я опять же не могу заглянуть в голову республиканцев в Палате представителей, но очевидно, что это имеет очевидное влияние не только на нашу национальную безопасность, но и на безопасность союзников и партнеров во всем мире", – заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Оно предусматривает сохранение уровня военной помощи Украине на 2024 год и сотрудничество в различных секторах обороны.

Премьер-министр Италии, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева.