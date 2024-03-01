55% шведів вважають, що їхня країна зробила "забагато жертв" для вступу в НАТО

Більшість шведів вважають, що їхня країна принесла "занадто багато жертв", щоб стати членом Північноатлантичного Альянсу, але погоджуються, що безпека Швеції внаслідок членства в НАТО буде посилена.

Про це свідчить опитування аналітичної фірми Indikator для "Шведського радіо", повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 55% шведів вважають, що їхня країна "принесла занадто багато жертв, щоб вступити в НАТО". Водночас 77% стверджують, що з членством в Альянсі "безпека Швеції зміцнилася".

В опитуванні брали участь 2413 громадян Швеції, водночас їх не спитали, які саме жертви вони вважають надмірними.

У коментарі AFP керівник Indikator Олеског Тріггвасон пояснив, що, згідно з опитуванням, шведи вважають процес вступу до НАТО "складним питанням". "Думка про те, що безпека Швеції зміцнюється завдяки членству в НАТО, має переважну більшість. Але ви бачите, що шлях до цього не був прямим", – додав він.

Як відомо, вступ Швеції до НАТО спершу блокувала Туреччина, яка звинувачувала Стокгольм у наданні притулку десяткам підозрюваних у тероризмі. Після цього рух блокувала Угорщина, яка посилалась на критику шведськими посадовцями ситуації з верховенством права в її країні.

Нині остаточне набуття Швецією членства у НАТО знову штучно гальмується через те, що Угорщина поки не надіслала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина