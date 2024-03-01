55% шведов считают, что их страна сделала "слишком много жертв" для вступления в НАТО

Большинство шведов считают, что их страна принесла "слишком много жертв", чтобы стать членом Североатлантического Альянса, но соглашаются, что безопасность Швеции в результате членства в НАТО будет усилена.

Об этом свидетельствует опрос аналитической фирмы Indikator для "Шведского радио", сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 55% шведов считают, что их страна "принесла слишком много жертв, чтобы вступить в НАТО". В то же время 77% утверждают, что с членством в Альянсе "безопасность Швеции укрепилась".

В опросе участвовали 2413 граждан Швеции, при этом их не спросили, какие именно жертвы они считают чрезмерными.

В комментарии AFP руководитель Indikator Олеског Триггвасон пояснил, что, согласно опросу, шведы считают процесс вступления в НАТО "сложным вопросом". "Мнение о том, что безопасность Швеции укрепляется благодаря членству в НАТО, имеет подавляющее большинство. Но вы видите, что путь к этому не был прямым", – добавил он.

Как известно, вступление Швеции в НАТО сначала блокировала Турция, которая обвиняла Стокгольм в предоставлении убежища десяткам подозреваемых в терроризме. После этого движение блокировала Венгрия, которая ссылалась на критику шведскими чиновниками ситуации с верховенством права в ее стране.

Сейчас окончательное приобретение Швецией членства в НАТО снова искусственно тормозится из-за того, что Венгрия пока не направила в Вашингтон документ о ратификации, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.