У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував наміри Росії вжити "заходів військово-технічного характеру" у відповідь на вступ країни до Північноатлантичного Альянсу, що станеться найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі інформагентству ТТ.

Напередодні, 27 лютого, посольство Росії у Стокгольмі опублікувало довгу заяву, де прокоментувало схвалення всіма членами Альянсу вступу Швеції.

У ній воно обурене рішенням шведського уряду відмовитись від нейтралітету і згадує низку історичних діячів, які висловлювались раніше проти цього ("забуваючи", що причиною рішення Швеції стала повномасштабна агресія Москви проти України).

Суть відозви російських дипломатів викладена в останніх двох абзацах, де вони від імені РФ обіцяють "вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру з метою мінімізації загроз своїй національній безпеці".

"Їхній конкретний зміст залежатиме від умов і ступеня інтеграції Швеції в НАТО, зокрема можливого розміщення в цій країні військ, боєприпасів і озброєнь Альянсу", – підсумували там.

Шведський прем’єр Крістерссон, коментуючи цей опус, назвав заяву російського посольства очікуваною. "Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що ні Швеція, ні Фінляндія не стануть членами НАТО, але саме ми вирішуємо наш вибір", – додав він.

Крістерссон зауважив, що Швеція вже зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії, але додав, що влада напоготові й бачить, що росіяни роблять.

Як повідомлялось, остаточне набуття Швецією членства у НАТО знову штучно гальмується через те, що Угорщина поки не надіслала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина