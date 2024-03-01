ЄС посилить перевірки українського зерна, аби заспокоїти фермерів-протестувальників

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС посилить перевірки дотримання перевізниками угод під час вивезення зерна з України, аби спонукати фермерів у низці держав-членів припинити протести.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Reuters.

Велян виступила проти закриття кордонів для торгівлі з Україною – крок, який обговорюється в Польщі, де блокада завдає найбільш суттєвих збитків.

"Поки угоди виконуються належним чином, проблем не повинно бути, і ми працюємо над посиленням імплементації. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не виходять за межі угод, що вони можуть здійснювати тільки двосторонні операції, що... вони мають право на транзит", – пояснила вона.

Єврокомісарка наголосила, що країни Євросоюзу також виграють від торгівлі з Україною: експорт автомобільними дорогами з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні показники, що перевищило зростання товарів, які надходять до цих країн.

Вона додала, що це "свідчить про те, що прикордонні країни також мають вигідний обмін".

Як відомо, фермери протестують по всій Європі через низку скарг, зокрема те, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку України.

Багато з них, особливо в сусідніх з Україною країнах, кажуть, що постраждали від відкриття "Шляхів солідарності" ЄС, скасування митних зборів та інших заходів, спрямованих на те, щоб допомогти Києву вивезти зерно.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.