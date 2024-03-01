ЕС усилит проверки украинского зерна, чтобы успокоить фермеров-протестующих

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян заявила, что ЕС усилит проверки соблюдения перевозчиками соглашений при вывозе зерна из Украины, чтобы побудить фермеров в ряде государств-членов прекратить протесты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Reuters.

Велян выступила против закрытия границ для торговли с Украиной – шаг, который обсуждается в Польше, где блокада наносит наиболее существенные убытки.

"Пока соглашения выполняются должным образом, проблем не должно быть, и мы работаем над усилением имплементации. Другими словами, мы должны убедиться, что операторы не выходят за пределы соглашений, что они могут осуществлять только двусторонние операции, что... они имеют право на транзит", – пояснила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что страны Евросоюза также выигрывают от торговли с Украиной: экспорт по автомобильным дорогам из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные показатели, что превысило рост товаров, поступающих в эти страны.

Она добавила, что это "свидетельствует о том, что приграничные страны также имеют выгодный обмен".

Как известно, фермеры протестуют по всей Европе из-за ряда жалоб, в частности то, что они называют недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Многие из них, особенно в соседних с Украиной странах, говорят, что пострадали от открытия "Путей солидарности" ЕС, отмены таможенных пошлин и других мер, направленных на то, чтобы помочь Киеву вывезти зерно.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.