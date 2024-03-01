Наезд авто на людей в Щецине: 19 пострадавших, СМИ узнали больше о водителе

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в центре польского города Щецин 1 марта возросло до 19, правоохранители уже предварительно допросили задержанного водителя – 33-летнего мужчину.

Об этом говорится в публикации RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Водитель на бронированном Ford Focus, превышая скорость, на центральной площади Родла сбил 15 человек, после чего скрылся с места аварии, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с несколькими автомобилями – в результате пострадали еще четыре человека.

Таким образом, всего из-за действий водителя получили травмы 19 человек, среди них – шестеро детей. Всех доставили в больницы, два человека находятся в тяжелом состоянии.

ФОТО: РАР

Водителя – 33-летнего поляка – вскоре задержали и доставили в полицейский изолятор временного содержания. У него в крови не обнаружили алкоголя или наркотиков, но, по неофициальным данным RMF FM, он находится на психиатрическом лечении.

Задержанному пришлось объяснять полицейским, что он выехал на своей машине на переполненный тротуар, потому что чего-то испугался и ему показалось, что его кто-то преследует.

Заместитель начальника областной полиции Марек Яшталь заявил, что "драма, которая развернулась на площади Родла, безусловно, не была террористическим актом". Региональная прокуратура в Щецине начала расследование по факту причинения катастрофы в наземном транспорте.

Напомним, ранее на этой неделе в Гданьске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трамвая, в котором пострадали 13 человек.