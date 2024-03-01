Нидерланды в течение следующих 15 лет капитально обновят флот

Правительство Нидерландов 1 марта заявило, что в течение следующих 15 лет заменит почти весь свой военно-морской флот в рамках проекта стоимостью несколько миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект нидерландского правительства прежде всего предусматривает замену четырех фрегатов противовоздушной обороны. Ожидается, что первый новый фрегат будет введен в эксплуатацию до 2036 года, а четвертый – с 2041-го.

Правительство Нидерландов заявило, что будет тесно сотрудничать с местной промышленностью, прежде всего судостроительной компанией Damen и нидерландским подразделением французской оборонной компании Thales, которая, вероятно, будет поставлять радары и системы наведения ракет.

"Это укрепит нидерландскую оборонную промышленность и будет способствовать стратегической автономии Европы", – прокомментировал госсекретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат.

В Нидерландах также выразили надежду, что к проекту присоединятся такие страны, как Дания, Германия и Норвегия, которые также рассматривают возможность замены своих фрегатов в ближайшие годы.

Нидерланды, которые долгое время сокращали оборонные расходы, резко их нарастили с начала полномасштабного вторжения России в Украину и ожидают, что в 2025 году они вырастут до необходимых в рамках НАТО 2% ВВП.

1 марта глава нидерландского правительства Марк Рютте отправился в Харьков, где с президентом Владимиром Зеленским подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.