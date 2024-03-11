Ексречник МЗС став генконсулом України в Торонто
Понеділок, 11 березня 2024, 12:21
Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко став генеральним консулом України в канадському Торонто.
Про своє призначення Ніколенко написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу", – написав він.
Перед цим Ніколенко повідомив, що йде з посади речника МЗС.
Нещодавно стало відомо, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Британії. Британська сторона тепер має дати формальну згоду (агреман) на його призначення.
Перед цим Зеленський призначив колишнього керівника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.
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