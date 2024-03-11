Ексречник МЗС став генконсулом України в Торонто

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко став генеральним консулом України в канадському Торонто.

Про своє призначення Ніколенко написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу", – написав він.

Перед цим Ніколенко повідомив, що йде з посади речника МЗС.

Нещодавно стало відомо, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Британії. Британська сторона тепер має дати формальну згоду (агреман) на його призначення.

Перед цим Зеленський призначив колишнього керівника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.