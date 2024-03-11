Экс-спикер МИД стал генконсулом Украины в Торонто
Понедельник, 11 марта 2024, 12:21
Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в канадском Торонто.
О своем назначении Николенко написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу", – написал он.
Перед этим Николенко сообщил, что уходит с должности спикера МИД.
Недавно стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Британская сторона теперь должна дать формальное согласие (агреман) на его назначение.
Перед этим Зеленский назначил бывшего руководителя "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом Украины в Азербайджане.
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