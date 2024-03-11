Экс-спикер МИД стал генконсулом Украины в Торонто

Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в канадском Торонто.

О своем назначении Николенко написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать победу", – написал он.

Перед этим Николенко сообщил, что уходит с должности спикера МИД.

Недавно стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Британская сторона теперь должна дать формальное согласие (агреман) на его назначение.

Перед этим Зеленский назначил бывшего руководителя "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом Украины в Азербайджане.