Представника партії прем'єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" Марко Марсіліо переобрали на посаду губернатора Абруццо, що дозволило їй уникнути другої поспіль поразки на регіональних виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Близький друг Мелоні Марсіліо переміг лівоцентристського кандидата Лучано д'Аміко, набравши 53,5% голосів, згідно з результатами, опублікованими у понеділок.

Прем'єрка Італії минулого тижня особисто агітувала за однопартійця в Пескарі – найбільшому місті регіону з населенням близько 1,3 мільйона осіб.

Обраний у 2019 році Марсіліо – перший кандидат від "Братів Італії", який став губернатором італійського регіону, коли партія ще не грала жодної ролі в уряді.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зазнала першої поразки на регіональних виборах з моменту приходу до влади у 2022 році після того, як лівоцентристський кандидат, як виявилося, переміг на виборах президента Сардинії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Мелоні 24 лютого відвідала Київ, де, коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною, наголосила на необхідності продовжувати військову допомогу для Києва.

"Плутати широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як це роблять, – це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо", – сказала вона на пресконференції.