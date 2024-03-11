Партия премьера Италии избежала второго подряд поражения на региональных выборах

Представителя партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии" Марко Марсилио переизбрали на должность губернатора Абруццо, что позволило ей избежать второго подряд поражения на региональных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Близкий друг Мелони Марсилио победил левоцентристского кандидата Лучано д'Амико, набрав 53,5% голосов, согласно результатам, опубликованным в понедельник.

Премьер Италии на прошлой неделе лично агитировала за однопартийца в Пескаре – крупнейшем городе региона с населением около 1,3 миллиона человек.

Избранный в 2019 году Марсилио – первый кандидат от "Братьев Италии", который стал губернатором итальянского региона, когда партия еще не играла никакой роли в правительстве.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони потерпела первое поражение на региональных выборах с момента прихода к власти в 2022 году после того, как левоцентристский кандидат победил на выборах главы Сардинии.

Мелони 24 февраля посетила Киев, где, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева.