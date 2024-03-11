Макрон: Законопроєкт про асистовану евтаназію розглянуть у травні

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував розгляд законопроєкту про асистовану евтаназію для дорослих, в яких діагностували невиліковну хворобу та які стоять перед загрозою неминучої смерті.

Як пише "Європейська правда", заяву Макрона наводить DW.

В інтерв'ю газетам La Croix і Liberation французький лідер заявив, що нове законодавство про легалізацію "допомоги у смерті" за певних умов внесуть на розгляд парламенту в травні.

За словами Макрона, законопроєкт стосуватиметься дорослих, які повністю здатні приймати рішення, а також тих, хто стикається з "нездоланним" фізичним або психологічним болем і смертю в "короткостроковій або середньостроковій перспективі".

Він зазначив, що зміни необхідні, "тому що існують ситуації, які ви не можете по-людські прийняти", і мета полягає в тому, щоб "примирити автономію індивіда з солідарністю нації".

Цьому кроку передує минулорічний звіт, який показав, що більшість французьких громадян підтримують легалізацію опцій, пов'язаних із завершенням життя.

Раніше у Фінляндії ініціатива щодо легалізації евтаназії зібрала достатню кількість підписів на свою підтримку, після чого парламент зобов’язаний розглянути її.

Нагадаємо, минулого року евтаназію для невиліковно хворих легалізувала Португалія.

У Нідерландах нещодавно за своїм рішенням скористалися евтаназією колишній прем'єр та його дружина, яким було по 93 роки.