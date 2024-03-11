Макрон: Законопроект об ассистированной эвтаназии рассмотрят в мае
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал рассмотрение законопроекта об ассистированной эвтаназии для взрослых, у которых диагностировали неизлечимую болезнь и которые стоят перед угрозой неминуемой смерти.
Как пишет "Европейская правда", заявление Макрона приводит DW.
В интервью газетам La Croix и Liberation французский лидер заявил, что новое законодательство о легализации "помощи в смерти" при определенных условиях внесут на рассмотрение парламента в мае.
По словам Макрона, законопроект будет касаться взрослых, которые полностью способны принимать решения, а также тех, кто сталкивается с "непреодолимой" физической или психологической болью и смертью в "краткосрочной или среднесрочной перспективе".
Он отметил, что изменения необходимы, "потому что существуют ситуации, которые вы не можете по-человечески принять", и цель состоит в том, чтобы "примирить автономию индивида с солидарностью нации".
Этому шагу предшествует прошлогодний отчет, который показал, что большинство французских граждан поддерживают легализацию опций, связанных с завершением жизни.
Ранее в Финляндии инициатива по легализации эвтаназии собрала достаточное количество подписей в свою поддержку, после чего парламент обязан рассмотреть ее.
Напомним, в прошлом году эвтаназию для неизлечимо больных легализовала Португалия.
В Нидерландах недавно по своему решению воспользовались эвтаназией бывший премьер и его жена, которым было по 93 года.