Макрон: Законопроект об ассистированной эвтаназии рассмотрят в мае

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал рассмотрение законопроекта об ассистированной эвтаназии для взрослых, у которых диагностировали неизлечимую болезнь и которые стоят перед угрозой неминуемой смерти.

Как пишет "Европейская правда", заявление Макрона приводит DW.

В интервью газетам La Croix и Liberation французский лидер заявил, что новое законодательство о легализации "помощи в смерти" при определенных условиях внесут на рассмотрение парламента в мае.

По словам Макрона, законопроект будет касаться взрослых, которые полностью способны принимать решения, а также тех, кто сталкивается с "непреодолимой" физической или психологической болью и смертью в "краткосрочной или среднесрочной перспективе".

Он отметил, что изменения необходимы, "потому что существуют ситуации, которые вы не можете по-человечески принять", и цель состоит в том, чтобы "примирить автономию индивида с солидарностью нации".

Этому шагу предшествует прошлогодний отчет, который показал, что большинство французских граждан поддерживают легализацию опций, связанных с завершением жизни.

Ранее в Финляндии инициатива по легализации эвтаназии собрала достаточное количество подписей в свою поддержку, после чего парламент обязан рассмотреть ее.

Напомним, в прошлом году эвтаназию для неизлечимо больных легализовала Португалия.

В Нидерландах недавно по своему решению воспользовались эвтаназией бывший премьер и его жена, которым было по 93 года.