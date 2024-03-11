У Єврокомісії відреагували на скандальну заяву Папи Римського

У Єврокомісії прокоментували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" для мирних переговорів з РФ.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Європейської комісії Петер Стано, пише "Європейська правда".

За його словами, питання про те, чи настане мир, зараз перебуває в руках однієї людини – Владіміра Путіна, який продовжує щодня вести війну.

"Ми хочемо справедливого миру. Миру, який бере до уваги жертву війни, а це Україна", – зазначив Стано.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора", аби почати вести мирні переговори з РФ.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна, аби той вивів окупаційні війська з України.

А глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.