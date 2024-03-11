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Активісти на чолі з Гретою Тунберг блокують входи до парламенту Швеції

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Понеділок, 11 березня 2024, 15:20

Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту на підтримку більшої кліматичної справедливості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У понеділок група активістів заблокувала кілька входів до будівлі, щоб привернути увагу до нагальних соціальних криз та необхідності негайних і справедливих змін, йдеться в заяві про акцію.

У своєму дописі в Twitter (X) Тунберг вказала, що ця акція є спротивом "продовженню цієї смертоносної, несправедливої системи".

"Найбагатші споживають величезну кількість ресурсів за рахунок того, що велика частина населення світу не має можливості задовольнити навіть свої базові потреби", – зазначила вона.

За словами 21-річної Тунберг, до неї приєдналася група вчених з різних галузей досліджень і десятки активістів.

"Світ швидко змінюється. Наш демократичний обов'язок – брати активну участь у формуванні напрямку цих змін. Ми запрошуємо всіх, хто може, приєднатися до нас", – додала вона.

Раніше Окружний суд Лондона виправдав Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.

Перед акцією в Лондоні окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.

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