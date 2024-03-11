Активісти на чолі з Гретою Тунберг блокують входи до парламенту Швеції

Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту на підтримку більшої кліматичної справедливості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У понеділок група активістів заблокувала кілька входів до будівлі, щоб привернути увагу до нагальних соціальних криз та необхідності негайних і справедливих змін, йдеться в заяві про акцію.

YOUNG PEOPLE BLOCK THE SWEDISH PARLIAMENT FOR CLIMATE JUSTICE

Young people are sitting in front of the Swedish parliament and peacefully blocking entrances. They do this to draw attention to the existential crises we face, and to demand climate justice. Thread 1/7 pic.twitter.com/cYWdX671hM March 11, 2024

У своєму дописі в Twitter (X) Тунберг вказала, що ця акція є спротивом "продовженню цієї смертоносної, несправедливої системи".

"Найбагатші споживають величезну кількість ресурсів за рахунок того, що велика частина населення світу не має можливості задовольнити навіть свої базові потреби", – зазначила вона.

За словами 21-річної Тунберг, до неї приєдналася група вчених з різних галузей досліджень і десятки активістів.

"Світ швидко змінюється. Наш демократичний обов'язок – брати активну участь у формуванні напрямку цих змін. Ми запрошуємо всіх, хто може, приєднатися до нас", – додала вона.

Раніше Окружний суд Лондона виправдав Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.

Перед акцією в Лондоні окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.