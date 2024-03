Активісти на чолі з Гретою Тунберг блокують входи до парламенту Швеції

Екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту на підтримку більшої кліматичної справедливості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У понеділок група активістів заблокувала кілька входів до будівлі, щоб привернути увагу до нагальних соціальних криз та необхідності негайних і справедливих змін, йдеться в заяві про акцію.

YOUNG PEOPLE BLOCK THE SWEDISH PARLIAMENT FOR CLIMATE JUSTICE

Young people are sitting in front of the Swedish parliament and peacefully blocking entrances. They do this to draw attention to the existential crises we face, and to demand climate justice. Thread 1/7 pic.twitter.com/cYWdX671hM