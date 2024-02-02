Грету Тунберг виправдали в суді Лондона за кліматичну акцію

Окружний суд Лондона 2 лютого виправдав 21-річну шведську екоактивістку Грету Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

П’ятьох учасників кліматичної акції включно з Тунберг звинувачували в порушенні закону про громадський порядок через те, що вони заблокували вхід до готелю Intercontinental, де тривала Energy Intelligence Forum за участі лідерів нафтогазової галузі.

Суд, однак, зняв звинувачення через "відсутність доказів" і додав, що поліція Лондона намагалася нав'язати "настільки нечіткі" умови протесту, що вони є незаконними.

"Мене вражає те, що не було взято жодних свідчень ні в кого з тих, хто перебував у готелі, а це приблизно 1000 людей, ні в тих, хто намагався туди потрапити. Не було жодних свідчень про перешкоджання руху транспортних засобів, жодних свідчень про втручання в роботу екстрених служб або про будь-який ризик для життя", – заявив суддя у справі.

Також він вказав, що протест був "цілком мирним, цивілізованим і ненасильницьким".

Грета Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом.

Перед акцією в Лондоні окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.