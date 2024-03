Активисты во главе с Гретой Тунберг блокируют входы в парламент Швеции

Экоактивисты во главе с Гретой Тунберг устроили протест у входов в шведский парламент в поддержку большей климатической справедливости.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В понедельник группа активистов заблокировала несколько входов в здание, чтобы привлечь внимание к неотложным социальным кризисам и необходимости немедленных и справедливых изменений, говорится в заявлении об акции.

YOUNG PEOPLE BLOCK THE SWEDISH PARLIAMENT FOR CLIMATE JUSTICE

Young people are sitting in front of the Swedish parliament and peacefully blocking entrances. They do this to draw attention to the existential crises we face, and to demand climate justice. Thread 1/7 pic.twitter.com/cYWdX671hM