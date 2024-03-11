Активисты во главе с Гретой Тунберг блокируют входы в парламент Швеции

Экоактивисты во главе с Гретой Тунберг устроили протест у входов в шведский парламент в поддержку большей климатической справедливости.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В понедельник группа активистов заблокировала несколько входов в здание, чтобы привлечь внимание к неотложным социальным кризисам и необходимости немедленных и справедливых изменений, говорится в заявлении об акции.

YOUNG PEOPLE BLOCK THE SWEDISH PARLIAMENT FOR CLIMATE JUSTICE

Young people are sitting in front of the Swedish parliament and peacefully blocking entrances. They do this to draw attention to the existential crises we face, and to demand climate justice. Thread 1/7 pic.twitter.com/cYWdX671hM March 11, 2024

В своем посте в Twitter (X) Тунберг указала, что эта акция является сопротивлением "продолжению этой смертоносной, несправедливой системы".

"Самые богатые потребляют огромное количество ресурсов за счет того, что большая часть населения мира не имеет возможности удовлетворить даже свои базовые потребности", – отметила она.

По словам 21-летней Тунберг, к ней присоединилась группа ученых из разных областей исследований и десятки активистов.

"Мир быстро меняется. Наш демократический долг – принимать активное участие в формировании направления этих изменений. Мы приглашаем всех, кто может, присоединиться к нам", – добавила она.

Ранее Окружной суд Лондона оправдал Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.

Перед акцией в Лондоне окружной суд шведского города Мальме оштрафовал Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.