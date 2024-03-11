Прем’єр Чехії у квітні зустрінеться з Байденом у Білому домі: говоритимуть і про Україну

Білий дім анонсував візит прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до Сполучених Штатів 15 квітня, під час якого той проведе переговори з американським президентом Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву зробила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За словами Жан-П’єр, лідери обговорять "подальше зміцнення американо-чеських відносин", а також "підтвердять свою рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії".

"Чехія є вірним союзником НАТО і цього року відзначає чверть століття членства в Альянсі, тож лідери підкреслять свою непохитну відданість НАТО, яка робить нас усіх безпечнішими", – додала речниця Білого дому.

Серед інших тем, які обговорять Фіала й Байден, вона згадала питання безпеки та економічні можливості, "які принесуть користь американському і чеському народам", та "спільні демократичні цінності".

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск у вівторок, 12 березня, здійснять візит до США.

Візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.