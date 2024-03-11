Премьер Чехии в апреле встретится с Байденом в Белом доме: будут говорить и об Украине

Белый дом анонсировал визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Соединенные Штаты 15 апреля, во время которого тот проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, лидеры обсудят "дальнейшее укрепление американо-чешских отношений", а также "подтвердят свою решительную поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии".

"Чехия является верным союзником НАТО и в этом году отмечает четверть века членства в Альянсе, поэтому лидеры подчеркнут свою непоколебимую преданность НАТО, которая делает нас всех безопаснее", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Среди других тем, которые обсудят Фиала и Байден, она упомянула вопросы безопасности и экономические возможности, "которые принесут пользу американскому и чешскому народам", и "общие демократические ценности".

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск во вторник, 12 марта, совершат визит в США.

Визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.