В Італії арештували трьох палестинців за підозрою в підготовці терактів

Правоохоронці міста Л’Аквіла в центральній Італії арештувала трьох палестинців, яких звинуватили в "об'єднанні з метою тероризму" в одній із іноземних країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Поліція стверджує, що арештовані палестинці створили угруповання, пов’язане з палестинським воєнізованим угрупованням "Бригада мучеників Аль-Акса", визнаної терористичною організацією в ЄС.

Чоловіки планували напади, зокрема з використанням терористів-смертників, на цивільні та військові об'єкти "на іноземній території", кажуть правоохоронці, не уточнюючи, про яку саме територію йдеться.

Але відомо, що один із затриманих, Анан Яєш, був заарештований ще 27 січня за запитом Ізраїлю на екстрадицію. Там його звинувачують у фінансуванні озброєного угрупування в таборі біженців під назвою "Бригада Тулкарем".

На початку березня, нагадаємо, бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку джихадистського теракту.

А турецька поліція затримала 33 осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ), що нібито готували атаки напередодні місцевих виборів, які відбудуться в країні наприкінці цього місяця.