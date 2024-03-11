Турецька влада заявила про затримання 33 підозрюваних у підготовці терактів

Турецька поліція затримала 33 особи, яких підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ), що нібито готували атаки напередодні місцевих виборів, що відбудуться в країні наприкінці цього місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у Twitter (X), що підозрювані готувалися та шукали способи дій перед місцевими виборами, які відбудуться 31 березня.

"Ми не потерпимо жодних терористів. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу безперервно за допомогою переважаючих зусиль наших сил безпеки", – заявив Єрлікая.

За його словами, мережа надавала людей в зони бойових дій та фінансову підтримку ІДІЛ, діючи в нелегальних мечетях та релігійних школах.

Зазначають, що контртерористична поліція в провінції Сакар'я на північному заході під час рейдів вилучила зброю, готівку та "організаційні документи".

Раніше повідомляли, що турецька контртерористична поліція, яка розслідує діяльність бойовиків "Ісламської держави", затримала громадянина Росії, який працював на атомній електростанції, що будується на південному узбережжі країни.

Нагадаємо, на початку лютого в Туреччині поліція затримала 40 осіб, яких підозрюють у спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.

Наприкінці січня стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.