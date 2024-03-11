В Италии арестовали трех палестинцев по подозрению в подготовке терактов

Правоохранители города Л'Аквила в центральной Италии арестовали трех палестинцев, которых обвинили в "объединении с целью терроризма" в одной из зарубежных стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Полиция утверждает, что арестованные палестинцы создали группировку, связанную с палестинской военизированной группировкой "Бригада мучеников Аль-Акса", признанной террористической организацией в ЕС.

Мужчины планировали нападения, в том числе с использованием террористов-смертников, на гражданские и военные объекты "на иностранной территории", говорят правоохранители, не уточняя, о какой именно территории идет речь.

Но известно, что один из задержанных, Анан Яеш, был арестован еще 27 января по запросу Израиля на экстрадицию. Там его обвиняют в финансировании вооруженной группировки в лагере беженцев под названием "Бригада Тулкарем".

В начале марта, напомним, бельгийская полиция арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке джихадистского теракта.

А турецкая полиция задержала 33 человека, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), якобы готовивших атаки накануне местных выборов, которые состоятся в стране в конце этого месяца.