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FT: ЄС уже в липні може передати Україні перші прибутки із заморожених активів Росії

Понеділок, 11 березня 2024, 22:51

Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 мільярди євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Financial Times.

Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 мільярдів євро), починаючи з лютого цього року.

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Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Далі, згідно з проєктом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".

Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.

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Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.

У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

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Арешт росактивів Єврокомісія