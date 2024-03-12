ЄК рекомендуватиме розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною про вступ в ЄС

Європейська комісія рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС.

Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, для вступу до нашого Союзу необхідно досягти більшого прогресу. Але країна демонструє, що може відповідати критеріям членства та прагненню своїх громадян бути частиною нашої родини. Саме тому сьогодні ми приймемо рішення рекомендувати Раді розпочати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною", – підкреслила вона.

Вона зазначила, що з моменту надання статусу кандидата балканська країна "здійснила вражаючі кроки" назустріч ЄС.

"Трохи більше ніж за рік було досягнуто більшого прогресу, ніж за десять років", – сказала фон дер Ляєн.

Зокрема, за словами президентки ЄК, тепер Боснія і Герцеговина тепер повністю відповідає "нашій зовнішній і безпековій політиці, що має вирішальне значення в ці часи геополітичних потрясінь".

По-друге, країна приймає важливі закони, зокрема, закон про запобігання конфлікту інтересів, а також закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Також фон дер Ляєн відзначила вдосконалення управління міграційними потоками, а також те, що Міністерство юстиції Боснії і Герцеговини погодилося включити до національного реєстру кримінальних справ рішення Міжнародного трибуналу з питань колишньої Югославії.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, нещодавно в країні розпочав роботу новий координаційний комітет зі зміцнення миру.

Як відомо, у грудні 2022 року Рада ЄС рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата в ЄС, але за умов зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав.

У листопаді 2023-го Єврокомісія в листопаді рекомендувала відкриття переговорів про вступ з БіГ, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства. Лідери ЄС на саміті в грудні того ж року вирішили відкласти рішення про початок переговорів.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2016 році.

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