ЕК будет рекомендовать начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

Европейская комиссия будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, для вступления в наш Союз необходимо достичь большего прогресса. Но страна демонстрирует, что может соответствовать критериям членства и стремлению своих граждан быть частью нашей семьи. Именно поэтому сегодня мы примем решение рекомендовать Совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", – подчеркнула она.

Она отметила, что с момента предоставления статуса кандидата балканская страна "осуществила впечатляющие шаги" навстречу ЕС.

"Чуть больше чем за год был достигнут больший прогресс, чем за десять лет", – сказала фон дер Ляйен.

В частности, по словам президента ЕК, теперь Босния и Герцеговина полностью соответствует "нашей внешней политике и политике безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений".

Во-вторых, страна принимает важные законы, в частности, закон о предотвращении конфликта интересов, а также закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также фон дер Ляйен отметила совершенствование управления миграционными потоками, а также то, что Министерство юстиции Боснии и Герцеговины согласилось включить в национальный реестр уголовных дел решения Международного трибунала по вопросам бывшей Югославии.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, недавно в стране начал работу новый координационный комитет по укреплению мира.

Как известно, в декабре 2022 года Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС, но при условии укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав.

В ноябре 2023-го Еврокомиссия рекомендовала открытие переговоров о вступлении с БиГ, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства. Лидеры ЕС на саммите в декабре того же года решили отложить решение о начале переговоров.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2016 году.

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