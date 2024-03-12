У берегов Испании обнаружили тела двух мертвых мигрантов

Два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, где в целом находилось 40 мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Испанская морская спасательная служба также отметила, что еще четверо пострадавших в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы вертолетом.

Спасательные службы развернули два вертолета для эвакуации раненых и корабль для буксировки судна с мигрантами в порт Гран-Канария Аргинегин, где их встретили сотрудники Красного Креста и полиция.

Представитель спасательной службы рассказал, что среди 34 спасенных – 27 мужчин и семь женщин из стран Африки. Он не уточнил, откуда именно лодка отправилась в плавание.

Пограничное агентство ЕС Frontex заявляет, что атлантический маршрут к Канарским островам является наиболее популярным для нелегальной миграции из Западной Африки в Европейский Союз.

По данным Министерства внутренних дел Испании, количество мигрантов, которые садятся на лодки, чтобы попытаться добраться до Канарских островов, выросло более чем в шесть раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На прошлой неделе четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.

Перед этим в Греции спасли 100 мигрантов, найденных на контрабандном судне, потерпевшем бедствие у южного побережья страны.