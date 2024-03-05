Грецька влада у понеділок врятувала 100 мігрантів, знайдених на контрабандному судні, що зазнало лиха біля південного узбережжя країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Грецька берегова охорона заявила, що мігрантів забрали з судна буксиром, який спрямували в цей район, і безпечно доставили їх до південно-східного села Монемвасія. Ніхто не постраждав.

За даними берегової охорони, контрабандне судно знаходилося біля мису Малеас, що на південно-східному краю півострова Пелопоннес.

Наразі не повідомляють жодних подробиць про національність мігрантів, тип судна, на якому вони перебували, або звідки вони припливли.

Район, де стався інцидент, знаходиться на маршруті, які використовують контрабандисти для відправки мігрантів на переповнених вітрильних яхтах з Туреччини до Італії, оминаючи південну Грецію та уникаючи патрулів біля східних островів Егейського моря.

Раніше на півночі Франції перекинувся невеликий човен з мігрантами, що намагалися дістатися Ла-Маншу, внаслідок чого загинула семирічна дівчинка.

Перед цим поліція Кіпру повідомила про порятунок 60 сирійських мігрантів, виявлених на борту малого човна приблизно за 55 кілометрів від південно-східного берега острівної держави.