Корабель ВМС Італії відбив атаку дронів у Червоному морі

Італійський військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії ЄС у Червоному морі, збив два безпілотники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Італійська сторона назвала дії есмінця Caio Duilio актами самооборони.

Більше жодних подробиць атаки не наводиться. Раніше цього місяця цей же корабель збив ще один безпілотник.

Минулими вихідними військові США, Великої Британії та Франції збили десятки дронів у районі Червоного моря після того, як єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували суховантаж Propel Fortune та американські есмінці.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участю 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.