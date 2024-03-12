Корабль ВМС Италии отразил атаку дронов в Красном море

Итальянский военный корабль, который участвует в военно-морской миссии ЕС в Красном море, сбил два беспилотника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Итальянская сторона назвала действия эсминца Caio Duilio актами самообороны.

Больше никаких подробностей атаки не приводится. Ранее в этом месяце этот же корабль сбил еще один беспилотник.

В минувшие выходные военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.