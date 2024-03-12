Швейцарія судитиме дядька президента Сирії за злочини проти людяності

Генеральна прокуратура Швейцарії заявила, що притягне до суду Рифата Асада, дядька президента Сирії Башара Асада, за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні ним під час перебування на посаді військового командира у 1982 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві відомства йдеться, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії звинувачує Рифата Асада у тому, що він "віддавав накази про вбивства, тортури, жорстоке поводження та незаконні затримання" в лютому 1982 року, коли командував військами в західному місті Хама.

Війська колишнього віцепрезидента країни, який отримав прізвисько "М'ясник Хами", звинувачують у вбивстві тисяч людей під час ісламістського повстання в сирійському місті.

Згідно з обвинувальним висновком швейцарської прокуратури, конфлікт між сирійськими збройними силами та їхніми ісламістськими супротивниками призвів до загибелі в Хамі від 3 тисяч до 60 тисяч осіб. Більшість із них – цивільні особи.

86-річний Рифат Асад жив у вигнанні, переважно у Франції, з середини 1980-х років після того, як його звинуватили у спробі повалити владу свого брата – тодішнього президента Хафеза Асада, батька нинішнього лідера країни.

Він повернувся до Сирії у 2021 році, уникнувши в'язниці у Франції, де його визнали винним у купівлі майна на мільйони євро за рахунок коштів, виведених із Сирії.

Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала провадження у справі воєнних злочинів проти Рифата Асада у грудні 2013 року.

Поліція встановила, що на момент початку розслідування Рифат Асад перебував на території Швейцарії. Кілька потерпілих подали цивільні позови в рамках кримінального провадження прокуратури.

Раніше окружний суд Гааги 22 січня визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив його до 12 років ув'язнення.

Це рішення стало першим випадком, коли суд у Нідерландах засудив людину за злочини, скоєні під час війни в Сирії з боку режиму президента Башара Асада.

Кілька подібних вироків раніше було в Німеччині. Приміром, у січні 2022 року тамтешній суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.