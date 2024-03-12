Румунія співпрацює з Молдовою у подоланні загрози кібербезпеці з боку РФ

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розповіла, що Бухарест співпрацює з Молдовою у подоланні загрози кібербезпеці та дезінформації з боку РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами Одобеску, через російську кібердіяльність та дезінформацію проти шести осіб запровадили санкції. Вона наголосила, що світові держави повинні розширити цей список, додавши до нього молдовських олігархів та їхні організації, а також компанії, які діють проти уряду Молдови.

"На жаль, Росія дуже добре вміє кидати виклик цим вразливим країнам. Вони дуже добре знають ситуацію в Молдові та знають, як грати й використовувати різних гравців. Це дуже серйозне питання, і ми повинні підходити до нього скоординовано", – вважає Одобеску.

Раніше повідомляли, що влада Молдови зосередиться на протидії спробам Росії маніпулювати громадською думкою перед президентськими і парламентськими виборами в країні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.

Перед цим голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

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