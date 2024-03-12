Румыния сотрудничает с Молдовой в преодолении угрозы кибербезопасности со стороны РФ

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску рассказала, что Бухарест сотрудничает с Молдовой в преодолении угрозы кибербезопасности и дезинформации со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам Одобеску, из-за российской кибердеятельности и дезинформации против шести человек ввели санкции. Она подчеркнула, что мировые государства должны расширить этот список, добавив в него молдавских олигархов и их организации, а также компании, которые действуют против правительства Молдовы.

"К сожалению, Россия очень хорошо умеет бросать вызов этим уязвимым странам. Они очень хорошо знают ситуацию в Молдове и знают, как играть и использовать различных участников. Это очень серьезный вопрос, и мы должны подходить к нему скоординировано", – считает Одобеску.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы сосредоточатся на противодействии попыткам России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами в стране.

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.

Перед этим глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

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